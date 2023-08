Прославленный американский баскетболист, а ныне бизнесмен и шоумен, Шакил О'Нил появился на сцене в компании с другим баскетболистом Гэри Пэйтоном II, выступающим за «Голден Стэйт Уорриорз», на музыкальном фестивале Outside Lands Music в Сан-Франциско.

Шакил О'Нил зажёг на музыкальном фестивале в Сан-Франциско:

О'Нил регулярно радует своих поклонников появлениями на ток-шоу и других культурных мероприятиях. На фестивале в Сан-Франциско О'Нил, так же известный как DJ Diesel, исполнил сет в стиле EDM.

Сообщается, что Шакил опоздал на выступление на 15 минут. Извинясь перед публикой он иронично обвинил партнёров Пэйтона по команде.

«Извините за опоздание. Я отдыхал вместе со Стефаном Карри и Дрэймондом Грином», — сказал О'Нил со сцены.

О'Нил подогрел толпу, исполнив песню группы Queen — We are the Champions — и сказал, что болельщики будут петь её по окончании сезона.