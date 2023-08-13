Айверсон пришёл на церемонию Зала славы в пиджаке с номером Уэйда

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон представил Дуэйна Уэйда на церемонии включения в Зал славы. Для трёхкратного чемпиона Уэйда момент стал особенным, ведь его первый матч в НБА состоялся именно против него. И Аллен Айверсон, также включённый в 2016 году в Зал славы, решил прийти на церемонию в особенном виде.
Бывший звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс» и «Мемфис Гриззлиз» появился в чёрном костюме с номером и фамилией Уэйда на спине, напоминающими форму Уэйда времен его выступлений за «Хит».
Аллен Айверсон в пиджаке с номером Уэйда
Фото: https://twitter.com/MarcJSpears
Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Является лидером «Майами Хит» по очкам, играм и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории.
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