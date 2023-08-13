Звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг, в нынешнее межсезонье продливший контракт с «Даллас Маверикс», порадовал публику эффектным приёмом в матче межсезонья в игре More Than A Run в рамках любительской лиги Drew League.

Кайри Ирвинг вколотил эффектный аллей-уп в межсезонном матче:

Он замкнул сверху передачу партнёра по команде, выполнив приём, который называется аллей-упом.

Многие баскетболисты Национальной баскетбольной ассоциации участвуют в матчах профессиональных лиг по всей стране в ходе подготовки к регулярному сезону.

Ирвинг становился чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс» в 2016 году. В том же 2016-м он завоевал золотую медаль вместе со сборной США на Олимпиаде в Рио.

Напомним, по ходу минувшего сезона «Бруклин Нетс» обменял 31-летнего баскетболиста в «Даллас».