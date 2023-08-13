Кайри Ирвинг рассказал, как помирился с Диллоном Бруксом

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о том, как уладил конфликт с Диллоном Бруксом, нанёсшим ему травму во время игры прошлого сезона.
«У этого мужика, Диллона Брукса, был мемный момент, когда после игры я был разозлён тем, что получил травму. Я был очень зол на него, и он сам понимал, что причинил мне боль. Не знаю, сделал ли он это специально или нет, но я был безумно зол. У меня было около 28 очков перед заключительной четвертью в игре в Мемфисе. Мы должны были выиграть эту игру, а он сделал то, что обычно делают такие парни, как Диллон Брукс.
Я не взял его майку после игры потому что думал только о том, как добраться до раздевался и как-то подлечиться. Я не хотел с ним так поступать. Я написал ему после игры: «Бро, это было сгоряча. Отправь свою футболку, как у тебя будет возможность», — сказал Ирвинг во время стрима на Twitch.
В предстоящем сезоне Кайри Ирвинг будет выступать за «Даллас Маверикс», а Диллон Брукс приcоединится к «Хьюстон Рокетс».
- 13 августа 2023
-
15:40
-
15:07
-
14:25
-
13:41
-
12:41
-
11:21
-
11:00
-
10:13
-
07:45
-
07:30
-
07:06
-
06:50
-
06:00
-
05:40
-
00:23
- 12 августа 2023
-
23:40
-
22:35
-
21:44
-
21:21
-
19:59
-
19:07
-
18:28
-
18:19
-
18:06
-
16:51
-
16:12
-
15:54
-
15:36
-
15:06
-
14:44
-
14:01
-
13:54
-
12:57
-
12:44
-
12:39