Кайри Ирвинг рассказал, как помирился с Диллоном Бруксом

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о том, как уладил конфликт с Диллоном Бруксом, нанёсшим ему травму во время игры прошлого сезона.

«У этого мужика, Диллона Брукса, был мемный момент, когда после игры я был разозлён тем, что получил травму. Я был очень зол на него, и он сам понимал, что причинил мне боль. Не знаю, сделал ли он это специально или нет, но я был безумно зол. У меня было около 28 очков перед заключительной четвертью в игре в Мемфисе. Мы должны были выиграть эту игру, а он сделал то, что обычно делают такие парни, как Диллон Брукс.

Я не взял его майку после игры потому что думал только о том, как добраться до раздевался и как-то подлечиться. Я не хотел с ним так поступать. Я написал ему после игры: «Бро, это было сгоряча. Отправь свою футболку, как у тебя будет возможность», — сказал Ирвинг во время стрима на Twitch.

В предстоящем сезоне Кайри Ирвинг будет выступать за «Даллас Маверикс», а Диллон Брукс приcоединится к «Хьюстон Рокетс».