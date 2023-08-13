Уэйд: вы можете не верить, но я никогда не видел тот легендарный данк Леброна
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Американский баскетболист Дуэйн Уэйд, включённый в Зал славы, рассказал о том, что он никогда не видел данк Леброна Джеймса, который тот сделал после его передачи во время выступления за «Майами Хит».
«Вы можете не верить, но я никогда не видел этот данк. Просто отвернулся в сам момент данка.
Это был обычный быстрый отрыв. Я всегда либо делал аллей-уп, либо передавал мяч через удар о паркет. Так или иначе, мне всегда удавалось сделать передачу Брону. Так и было в тот раз», — сказал Уэйд на торжественной церемонии, посвящённой включению Уэйда в Зал славы.
Дуэйн Уэйд провёл основную часть карьеры в «Майами Хит» и трижды становился чемпионом НБА. Он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.
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