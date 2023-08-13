Эртугрул Эрдоган рассказал, почему он принял решение стать главным тренером «Руны»

Турецкий специалист Эртугрул Эрдоган, ставший главный тренером «Руны», рассказал, почему он принял решение перейти в команду.
«Почему я присоединился к «Руне»? Прежде всего, это новая команда, очень амбициозный клуб с очень молодым и амбициозным руководством. Организация, которая развивается с каждым годом. Я просто хочу быть частью этой команды. Мне бы хотелось создать отличную баскетбольную культуру. Это одна из причин, по которой я оказался в этой команде», — приводит слова Эрдогана пресс-служба команды.
Турецкий специалист на протяжении 13 лет входил в тренерский штаб «Фенербахче», работал с этой командой в Евролиге и трижды выигрывал чемпионат Турции.
После этого он возглавлял «Тюрк Телеком», «Истанбул ББ» и «Галатасарай», а в минувшем сезоне привёл «Шлёнск» к серебряным медалям чемпионата Польши.
Также Эрдоган входил в тренерский штаб сборной Турции, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира – 2010.
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