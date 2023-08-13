Новый главный тренер «Руны» рассказал о целях команды на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ
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Турецкий специалист Эртугрул Эрдоган, ставший главный тренером «Руны», высказался о целях команды на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ.
«Я впервые буду работать в Единой лиге ВТБ. Это сильный чемпионат, очень авторитетные команды, множество хороших команд, множество хороших организаций, множество хороших тренеров, множество хороших игроков. Для меня главная цель — это, конечно же, плей-офф. Мы должны соперничать с командами уровня плей-офф. Я верю, что у нас получится наладить хорошую «химию», найти хороших игроков и, конечно же, достичь нашей цели. Первый шаг — определиться с ростером. Второй шаг — выстроить систему. И, разумеется, мы должны начинать побеждать, особенно дома», — приводит слова Эрдогана пресс-служба команды.
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