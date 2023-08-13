Шакил О'Нил предсказал победу «Голден Стэйт» в сезоне-2023/2024

Легенда НБА Шакил О'Нил смело предсказал победу «Голден Стэйт Уорриорз» в чемпионате в сезоне-2023/2024.
Во время своего диджейского сета на музыкальном фестивале Outside Lands в Сан-Франциско член Зала славы, или DJ Diesel, как его называют в музыкальном мире, сделал уверенный прогноз на предстоящий сезон НБА — 2023/2024.
Когда в динамиках зазвучал культовый гимн группы Queen We Are The Champions, Шакил обратился к собравшимся зрителям. «Эту песню вы все будете петь в конце этого года», — провозгласил он, вызвав хор одобрительных возгласов и восторг со стороны болельщиков.
Напомним, «Голден Стэйт» в последний раз становился чемпионом в сезоне-2021/2022. В прошлом году команда Стива Керра дошла до полуфинала Западной конференции, где уступила «Лос-Анджелес Лейкерс».
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