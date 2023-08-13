Дуэйн Уэйд выступил на сцене вместе с Лилом Уэйном
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В Сети появилось видео, на котором видно как знаменитый разыгрывающий Дуэйн Уэйд выступает на сцене вместе с популярным музыкантом Лилом Уэйном.
Дуэйн Уэйд выступил на сцене вместе с Лил Уэйном:
Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он является лидером «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории. Сегодня он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.
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