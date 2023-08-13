Кайри Ирвинг дал совет детям по поводу психического здоровья

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сделал заявление, в котором обратился к детям.

«Сходите к психотерапевту. Пожалуйста, не страдайте молча. Вам не нужно страдать молча, оно того не стоит. Это обращение ко всем молодым ребятам: Пожалуйста, заботьтесь о своём психическом здоровье, заботьтесь о своём духовном здоровье, заботьтесь о себе. Вы — наше будущее.

Дети — это наше будущее, поэтому мы должны их защищать. В мире и так происходит много безумия, так что если мы сможем прийти сюда и объединиться, то будущее будет в наших руках», — приводит слова Ирвинга Clutch Points.

Ранее Ирвинг рассказал о том, как уладил конфликт с лёгким форвардом Диллоном Бруксом, который нанёс ему травму во время игры прошлого сезона.