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Кайри Ирвинг дал совет детям по поводу психического здоровья

Кайри Ирвинг дал совет детям по поводу психического здоровья
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сделал заявление, в котором обратился к детям.

«Сходите к психотерапевту. Пожалуйста, не страдайте молча. Вам не нужно страдать молча, оно того не стоит. Это обращение ко всем молодым ребятам: Пожалуйста, заботьтесь о своём психическом здоровье, заботьтесь о своём духовном здоровье, заботьтесь о себе. Вы — наше будущее.

Дети — это наше будущее, поэтому мы должны их защищать. В мире и так происходит много безумия, так что если мы сможем прийти сюда и объединиться, то будущее будет в наших руках», — приводит слова Ирвинга Clutch Points.

Ранее Ирвинг рассказал о том, как уладил конфликт с лёгким форвардом Диллоном Бруксом, который нанёс ему травму во время игры прошлого сезона.

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