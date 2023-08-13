Уэйд: я величайший игрок в истории «Хит»

Бывший атакующий защитник, ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд, включённый в Зал славы, считает, что он является величайшим игроком в истории франшизы «Майами Хит».
«Я играл там почти 15 лет. Я выступал за этот город и всё отдал сообществу. Я отдал всё игре. Я пожертвовал всем, чем мог, чтобы мы достигли того уровня, которого мы хотели достичь.
Не хочу никого обидеть, но я действительно величайший игрок в истории «Хит», — приводит слова Уэйда ESPN.
Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он является лидером «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком франшизы в истории. Сегодня он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.
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