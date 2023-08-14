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Чет Холмгрен заявил о готовности приносить успехи своей команде в новом сезоне

Чет Холмгрен заявил о готовности приносить успехи своей команде в новом сезоне
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Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен высказался в преддверии нового сезона НБА.

«То, что со мной было, стало было сложным для каждого. Но я чувствую, что очень хорошо прошёл этот курс реабилитации, и я не позволил своему вниманию к деталям или уверенности в себе колебаться. Это был сложный год, но я чувствую, что из этого я забрал максимум.

Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде побеждать в матчах. Такие вещи, как новичок года, и всё остальное не важно… Всё остальное следует за успехом команды», — приводит слова Холмгрена Hoopshype.

Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.

Холмгрен провёл время с Дюрантом и Янгом:
Видео
Чет Холмгрен потренировался с Кевином Дюрантом и Треем Янгом
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