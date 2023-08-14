Чет Холмгрен заявил о готовности приносить успехи своей команде в новом сезоне

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен высказался в преддверии нового сезона НБА.
«То, что со мной было, стало было сложным для каждого. Но я чувствую, что очень хорошо прошёл этот курс реабилитации, и я не позволил своему вниманию к деталям или уверенности в себе колебаться. Это был сложный год, но я чувствую, что из этого я забрал максимум.
Я сосредоточен на том, чтобы помочь команде побеждать в матчах. Такие вещи, как новичок года, и всё остальное не важно… Всё остальное следует за успехом команды», — приводит слова Холмгрена Hoopshype.
Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.
- 14 августа 2023
-
08:46
-
07:53
-
07:48
-
07:09
-
06:56
-
06:52
-
06:00
-
05:55
-
00:01
- 13 августа 2023
-
23:32
-
22:14
-
21:51
-
20:01
-
19:39
-
18:57
-
18:50
-
17:43
-
17:22
-
17:04
-
15:40
-
15:07
-
14:25
-
13:41
-
12:41
-
11:21
-
11:00
-
10:13
-
07:45
-
07:30
-
07:06
-
06:50
-
06:00
-
05:40
-
00:23
- 12 августа 2023
-
23:40