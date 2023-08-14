Новичок «Хьюстона» Кэт Уитмор объяснил, почему выбрал 7-й номер
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Новичок «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор рассказал о выборе 7-го игрового номера.
«Я выбрал номер 7, потому что под этим номер выступает человек, которым я восхищаюсь. Это Кармело Энтони», — приводит слова Уитмора пресс-служба клуба.
Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.
Кэм Уитмор также повторил рекорд Летней лиги НБА в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист совершил восемь перехватов, что является повторением лучшего достижения в рамках турнира.
Уитмор — MVP минувшей Летней лиги:
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