Новичок «Хьюстона» Кэт Уитмор объяснил, почему выбрал 7-й номер

Новичок «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор рассказал о выборе 7-го игрового номера.

«Я выбрал номер 7, потому что под этим номер выступает человек, которым я восхищаюсь. Это Кармело Энтони», — приводит слова Уитмора пресс-служба клуба.

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Кэм Уитмор, выбранный под 20-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, признан самым ценным игроком Летней лиги. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

19-летний Кэм Уитмор принял участие во всех пяти матчах Летней лиги НБА, набирая в среднем 20,4 очка.

Кэм Уитмор также повторил рекорд Летней лиги НБА в матче с «Голден Стэйт Уорриорз». Баскетболист совершил восемь перехватов, что является повторением лучшего достижения в рамках турнира.