Евгения Белякова: Грайнер сказала, что в Европу она больше ни ногой

Бывший капитан УГМК и сборной России Евгения Белякова рассказала о переписке с бывшей одноклубницей Бриттни Грайнер.

«Совсем недавно в переписке затронули эту тему. Бриттни подчеркнула, что в Европу она больше ни ногой. Не потому что боится, просто нигде не будет таких условий, как в УГМК», – приводит слова Беляковой РИА Новости.

Ранее Грайнер признавалась, что испытывает психологические проблемы после возвращения из России.

Напомним, в феврале прошлого года Грайнер была задержана в аэропорту «Шереметьево». Спортсменку тогда обвинили в контрабанде наркотиков и позже приговорили к девяти годами колонии общего режима.

Позднее, в декабре 2022 года, Грайнер обменяли на Бута, который в 2012 году был осуждён в США на 25 лет. Баскетболистка провела под стражей семь месяцев.