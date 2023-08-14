Евгения Белякова: Грайнер сказала, что в Европу она больше ни ногой

Бывший капитан УГМК и сборной России Евгения Белякова рассказала о переписке с бывшей одноклубницей Бриттни Грайнер.
«Совсем недавно в переписке затронули эту тему. Бриттни подчеркнула, что в Европу она больше ни ногой. Не потому что боится, просто нигде не будет таких условий, как в УГМК», – приводит слова Беляковой РИА Новости.
Ранее Грайнер признавалась, что испытывает психологические проблемы после возвращения из России.
Напомним, в феврале прошлого года Грайнер была задержана в аэропорту «Шереметьево». Спортсменку тогда обвинили в контрабанде наркотиков и позже приговорили к девяти годами колонии общего режима.
Позднее, в декабре 2022 года, Грайнер обменяли на Бута, который в 2012 году был осуждён в США на 25 лет. Баскетболистка провела под стражей семь месяцев.
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