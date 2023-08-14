Бостон впервые за 60 лет может принять Матч всех звёзд НБА

Владелец «Бостон Селтикс» Вайк Грусбек недавно подтвердил, что он хочет, чтобы Матч всех звезд НБА в 2026 году состоялся в Бостоне, сообщает журналист Адам Химмельсбах из The Boston Globe.

Бостон не принимал у себя звёздный уикенд НБА с 1964 года.

«Мы занимаемся этим. Нам нужно время для планирования, но уже сейчас мы всё делаем для этого», — сказал Грусбек.

Грусбек также не ограничивается разговорами. «Селтикс» уже официально подали заявку на проведение уикенда в 2026 году. Хотя сам город Бостон не отличается огромными размерами, в прошлые годы его принимали многие менее крупные города. Например, два сезона назад звёздный уикенд проходил в Кливленде, а в прошлом году эта честь выпала Солт-Лейк-Сити.