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Бостон впервые за 60 лет может принять Матч всех звёзд НБА

Бостон впервые за 60 лет может принять Матч всех звёзд НБА
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Владелец «Бостон Селтикс» Вайк Грусбек недавно подтвердил, что он хочет, чтобы Матч всех звезд НБА в 2026 году состоялся в Бостоне, сообщает журналист Адам Химмельсбах из The Boston Globe.

Бостон не принимал у себя звёздный уикенд НБА с 1964 года.

«Мы занимаемся этим. Нам нужно время для планирования, но уже сейчас мы всё делаем для этого», — сказал Грусбек.

Грусбек также не ограничивается разговорами. «Селтикс» уже официально подали заявку на проведение уикенда в 2026 году. Хотя сам город Бостон не отличается огромными размерами, в прошлые годы его принимали многие менее крупные города. Например, два сезона назад звёздный уикенд проходил в Кливленде, а в прошлом году эта честь выпала Солт-Лейк-Сити.

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