«Так странно посмотреть кому-то прямо в глаза». Тако Фолл — о встрече с Вембаньямой

Центровой Тако Фолл, чей рост составляет 226 см, высказался по поводу предстоящей встречи с новичком лиги Виктором Вембаньямой.

«Это будет очень неловко. Так странно для меня посмотреть кому-то прямо в глаза», — приводит слова Фолла Clutch Points.

226-сантиметровый Фолл — самый высокий игрок НБА. В дебютном сезоне-2019/2020 за «Селтикс» центровой провёл на площадке 7 матчей, набирая 3,3 очка и 2 подбора в среднем за игру. Большую часть чемпионата он провёл в Лиге развития, где набирал в среднем 12,9 очка, 11,1 подбора и 2,9 блок-шота. В сезоне-2020/2021 Тако сыграл 19 матчей в НБА, набирая 2,5 очка, 2,7 подбора и 1,1 блок-шота за 7,2 минуты.

Рост Вембаньямы составляет 222 см. Игрок был выбран «Спёрс» под первым номером в драфте-2023. 8 июля игрок провёл свой первый матч за «Сан-Антонио» в рамках Летней лиги. Дебют получился неоднозначным: девять очков, восемь подборов, три результативные передачи и пять блокшотов. Реализация бросков оказалось неудачной: 2 из 13 удачных бросков, среди которых один из шести удачных трёхочковых.