Клэй Томпсон показал, как он готовится к новому сезону в НБА
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон показал, как он готовится к новому сезону в НБА.
Клэй Томпсон готовится к новому сезону НБА:
В завершившемся сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 играх, в которых в среднем набирал 21,9 очка, делал 4,1 подбора и 2,9 передачи.
«Голден Стэйт Уорриорз» завершил своё выступление на стадии полуфинала Западной конференции, уступив в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее Томпсон рассказал о первом сезоне в команде и знакомстве с разыгрывающим Стефеном Карри.
Слова Томпсона о Карри:
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