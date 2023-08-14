Клэй Томпсон показал, как он готовится к новому сезону в НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон показал, как он готовится к новому сезону в НБА.

Клэй Томпсон готовится к новому сезону НБА:

В завершившемся сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 играх, в которых в среднем набирал 21,9 очка, делал 4,1 подбора и 2,9 передачи.

«Голден Стэйт Уорриорз» завершил своё выступление на стадии полуфинала Западной конференции, уступив в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее Томпсон рассказал о первом сезоне в команде и знакомстве с разыгрывающим Стефеном Карри.