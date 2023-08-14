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Стив Керр прокоментировал победу США в матче с Испанией

Стив Керр прокоментировал победу США в матче с Испанией
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Главный тренер сборной США Стив Керр высказался по поводу победы в товарищеском матче с национальной командой Испании (98:88).

«Это отличный баскетбольный матч. Замечательная атмосфера. Отличный вызов для нас в нашей единственной выездной игре в этом туре. Я очень горжусь нашими ребятами, играющими против отличной команды. Испания сделала рывок и повела в счете в третьей четверти. Мне нравится, как наши игроки отреагировали на это и завершили третью четверть и начали четвертую», — приводит слова Керра Федерация баскетбола США.

Напомним, сборная Испании является действующим чемпионом мира. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).

Сборная США готовится к чемпионату мира:

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