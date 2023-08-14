Стив Керр прокоментировал победу США в матче с Испанией
Поделиться
Главный тренер сборной США Стив Керр высказался по поводу победы в товарищеском матче с национальной командой Испании (98:88).
«Это отличный баскетбольный матч. Замечательная атмосфера. Отличный вызов для нас в нашей единственной выездной игре в этом туре. Я очень горжусь нашими ребятами, играющими против отличной команды. Испания сделала рывок и повела в счете в третьей четверти. Мне нравится, как наши игроки отреагировали на это и завершили третью четверть и начали четвертую», — приводит слова Керра Федерация баскетбола США.
Напомним, сборная Испании является действующим чемпионом мира. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).
Сборная США готовится к чемпионату мира:
Комментарии
- 14 августа 2023
-
12:05
-
11:49
-
11:35
-
11:28
-
10:54
-
10:01
-
09:53
-
09:47
-
09:40
-
08:46
-
07:53
-
07:48
-
07:09
-
06:56
-
06:52
-
06:00
-
05:55
-
00:01
- 13 августа 2023
-
23:32
-
22:14
-
21:51
-
20:01
-
19:39
-
18:57
-
18:50
-
17:43
-
17:22
-
17:04
-
15:40
-
15:07
-
14:25
-
13:41
-
12:41
-
11:21
-
11:00
Партнерский контент