Стив Керр прокоментировал победу США в матче с Испанией

Главный тренер сборной США Стив Керр высказался по поводу победы в товарищеском матче с национальной командой Испании (98:88).

«Это отличный баскетбольный матч. Замечательная атмосфера. Отличный вызов для нас в нашей единственной выездной игре в этом туре. Я очень горжусь нашими ребятами, играющими против отличной команды. Испания сделала рывок и повела в счете в третьей четверти. Мне нравится, как наши игроки отреагировали на это и завершили третью четверть и начали четвертую», — приводит слова Керра Федерация баскетбола США.

Напомним, сборная Испании является действующим чемпионом мира. В финале испанцы обыграли команду Аргентины (95:75).

Сборная США готовится к чемпионату мира: