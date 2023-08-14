Чад Браун — о переходе в «Уралмаш»: хочу стать частью команды с чемпионскими традициями

Американский центровой Чад Браун высказался по поводу своего перехода в «Уралмаш».

«Я получил множество предложений. Когда я узнал об инстересе со стороны «Уралмаша», я знал, что у вас замечательный город с большой историей. Понял, что хочу стать частью команды с чемпионскими традициями, так что я с радостью принял предложение и очень рад оказаться здесь.

Определенно, Екатеринбург — отличный город. Я всего здесь три дня. Понемногу изучаю окрестности, уже был на набережной. Пока что это все, но я знаю, что город большой», — приводит слова Брауна пресс-служба команды.

Карьера Чада начиналась в NCAA, где он успешно выступал за UCF Knights, а после был приглашён в команду «Даллас Маверикс». Дальнейшую карьеру центровой провёл в национальных чемпионатах Греции, Турции и Германии, а прошедший сезон закончил в израильском «Хапоэле».