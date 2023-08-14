Анзулович: три американских игрока прилетят в Самару примерно 15 августа

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович высказался по поводу предсезонной подготовки команды.
«Видны свежесть и общее большое желание выстроить хороший тренировочный процесс, чтобы подготовить команду к сезону. Три американских игрока прилетят в Самару примерно 15 августа — думаю, у нас будет достаточно времени, чтобы подготовить команду и порадовать наших болельщиков хорошей игрой.
огда я был в Самаре в апреле — я также ходил на футбол. Я люблю спорт. Я всю жизнь в спорте. Самара — прекрасный город, и мы все приехали сюда проделать большую работу и добиться хорошего результата. Это задачи и для команды, и лично для меня. И все наши мысли сейчас — наилучшим образом подготовить команду к 30 сентября», — приводит слова Анзуловича пресс-служба команды.
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