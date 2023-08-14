Дмитрий Халдеев стал игроком «Автодора»

«Автодор» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Дмитрием Халдеевым. С 24-летним игроком заключено соглашение до конца сезона 2026/27.

В прошедшем розыгрыше Суперлиги Халдеев принял участие в 28 играх за «Зенит-2», в среднем набирая 4.9 очка (58.8%) и 3.6 подбора за 14 минут на площадке.

Дмитрий – воспитанник баскетбольной школы новокуйбышевского «Олимпа». Выступая за «Самару» с 2015 года, дважды становился призёром ДЮБЛ, а также серебряным и бронзовым призёром Единой молодёжной лиги ВТБ. В сезоне 2016/17 Халдеев вошёл в символическую пятёрку Финального турнира первенства ДЮБЛ как лучший центровой. В декабре 2017 года признан самым ценным игроком Единой молодёжной лиги ВТБ по итогам месяца. В 4 играх Дмитрий в среднем набирал 23 очка, 12.5 подбора, 1.3 передачи, 1.5 блокшота, 2 перехвата и 31.3 балла за эффективность. По итогам сезона 2018/19 Халдеев был признан MVP Единой молодёжной лиги ВТБ и включён в символическую пятёрку турнира. Проведя 36 матчей, Дмитрий в среднем за игру набирал 16.1 очка, 9 подборов, 1.4 передачи и 19.4 балла за эффективность.

Летом 2019 года Халдеев перешёл в ЦСКА-2. Сезон 2020/2021 Халдеев начинал уже в «Самаре», но осенью ушёл в «Уралмаш», с которым стал серебряным призёром Суперлиги. Сезон 2021/22 центровой провёл в «Чебоксарских Ястребах». Играл за молодёжную сборную России (до 20 лет).