«Он был одним из ярчайших молодых игроков России». В «Автодоре» высказались о Халдееве

Президент «Автодора» Владимир Родионов высказался по поводу трансфера Дмитрия Халдеева.

«В своё время Дмитрий был одним из самых ярких молодых игроков России: признавался MVP и лучшим центровым Единой молодёжной лиги ВТБ. Его талант и физические данные никуда не делись. Надеемся, что в нашей команде Халдеев сможет проявить себя», — приводит слова Родионова пресс-служба команды.

В прошедшем розыгрыше Суперлиги Халдеев принял участие в 28 играх за «Зенит-2», в среднем набирая 4,9 очка (58.8%) и 3,6 подбора за 14 минут на площадке.

Летом 2019 года Халдеев перешёл в ЦСКА-2. Сезон 2020/2021 Халдеев начинал уже в «Самаре», но осенью ушёл в «Уралмаш», с которым стал серебряным призёром Суперлиги. Сезон 2021/22 центровой провёл в «Чебоксарских Ястребах». Играл за молодёжную сборную России (до 20 лет).