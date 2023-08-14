«К чёрту его детей». Гилберт Аренас предложил Полу подраться с 10-летним сыном Ника Янга
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас в шутку предложил YouTube-блогеру Джейку Полу провести боксёрский поединок с 10-летним сыном Ника Янга.
«Потому что мне не нравятся его чертовы дети. Я буду краток и мил: к чёрту детей Ника Янга, они плохие», — приводит слова Аренаса Clutch Points.
Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся 6 августа в Далласе (США), Пол одолел единогласным судейским решением бывшего бойца UFC соотечественника Нейта Диаза, одержав седьмую победу на профессиональном ринге. Единственное поражение Пол потерпел от британца Томми Фьюри, брата чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
Аренас — о сборной США:
Комментарии
- 14 августа 2023
-
16:15
-
15:36
-
15:32
-
14:38
-
14:29
-
14:23
-
13:39
-
13:27
-
13:01
-
12:34
-
12:05
-
11:49
-
11:35
-
11:28
-
10:54
-
10:01
-
09:53
-
09:47
-
09:40
-
08:46
-
07:53
-
07:48
-
07:09
-
06:56
-
06:52
-
06:00
-
05:55
-
00:01
- 13 августа 2023
-
23:32
-
22:14
-
21:51
-
20:01
-
19:39
-
18:57
-
18:50
Партнерский контент