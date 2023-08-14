«К чёрту его детей». Гилберт Аренас предложил Полу подраться с 10-летним сыном Ника Янга

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас в шутку предложил YouTube-блогеру Джейку Полу провести боксёрский поединок с 10-летним сыном Ника Янга.

«Потому что мне не нравятся его чертовы дети. Я буду краток и мил: к чёрту детей Ника Янга, они плохие», — приводит слова Аренаса Clutch Points.

Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся 6 августа в Далласе (США), Пол одолел единогласным судейским решением бывшего бойца UFC соотечественника Нейта Диаза, одержав седьмую победу на профессиональном ринге. Единственное поражение Пол потерпел от британца Томми Фьюри, брата чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.