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Партнёры по сборной Доминиканской Республики устроили для Таунса шуточную презентацию

Партнёры по сборной Доминиканской Республики устроили для Таунса шуточную презентацию
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Звёздный центровой, лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс был тепло встречен партнёрами по сборной Доминиканской Республики, которые устроили для бигмена шуточную презентацию.

Появилось видео, на котором игроки и тренерский штаб приветствуют Таунса на первой тренировке в составе Доминиканской Республики.

Сборная Доминиканской Республики на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Италии, Филиппин и Анголы.

Чемпионат мира 2023 года впервые пройдёт на территории сразу трёх стран: Индонезии, Японии и на Филиппинах. Турнир стартует 25 августа и продлится до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.

Ранее ФИБА опубликовала обновлённый силовой рейтинг сборных, которые будут выступать на чемпионате мира.

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