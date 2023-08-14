Источник: переход Артёма Забелина в израильский клуб сорвался из-за травмы спины

Российский центровой Артём Забелин был близок к переходу в клуб из высшего дивизиона чемпионата Израиля, но из-за травмы спины был вынужден перенести операцию и не смог заключить контракт с новой командой, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По информации источника, Забелин был успешно прооперирован в Москве, но его восстановление займёт до трёх месяцев. Таким образом, игрок не сможет найти себе новую команду в текущее межсезонье и будет искать место для продолжения карьеры уже после начала нового сезона в европейском баскетболе.

В минувшем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 24 матчах Единой лиги ВТБ в составе казанского УНИКСа, в которых его средняя статистика составила 2,3 очка за 5,30 минуты на площадке. Вместе с командой Забелин стал чемпионом Единой лиги сезона-2022/2023.