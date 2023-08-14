Кайри Ирвинг поддержал Джеймса Хардена в конфликте с руководством «Филадельфии»

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг вступился за своего коллегу по позиции из «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, который конфликтует с руководством команды из-за желания перейти в другой клуб.

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски поделился на своей странице в «Твиттере» ссылкой на материал, посвящённый Хардену с названием «Недовольный Харден назвал президента «Сиксерс» Мори «лжецом».

«А он правда недовольный Эдриан?? Или он возлагает на Дэрила Мори ответственность за его нечестность и отсутствие прозрачности на протяжении всего процесса переговоров по контракту этим летом?» — ответил Кайри Ирвинг.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой он работает.

Также сегодня стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.