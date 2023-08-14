Сборная Словении опубликовала окончательную заявку на чемпионат мира

Сборная Словении назвала окончательную заявку на чемпионат мира — 2023. Список из 12 игроков опубликован на сайте Федерации баскетбола Словении.

Отметим, что в окончательный список не вошёл новичок «Локомотива-Кубань» центровой Джордан Морган. Лидер сборной Словении Лука Дончич попал в заявку, несмотря на отсутствие в последних товарищеских матчах.

Итоговая заявка сборной Словении:

Яка Блажич, Якоб Чебашек, Жига Димец, Лука Дончич, Зоран Драгич, Грегор Глас, Грегор Хроват, Алексей Николич, Бине Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар, Майк Тоби.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 пройдёт на Филиппинах и в Индонезии с 25 августа по 10 сентября. На групповом этапе сборная Cловении встретится с командами Кабо-Верде, Грузии и Венесуэлы.