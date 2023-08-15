Кевин Гарнетт: Энтони Дэвис станет MVP в этом или следующем году

Член зала славы НБА, чемпион 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался о перспективах звёздного бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Энтони Дэвис может всё, что умеет Никола Йокич. Он может всё, что умеет Эмбиид… Я ожидаю, что он станет MVP, если не в этом году, то определенно в следующем», – приводит слова Гарнетта SHOWTIME Basketball.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:

В сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации Энтони Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи. В завершившемся сезоне «Лейкерс» сумели дойти до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Как сообщает ESPN, по новому соглашению с «Лейкерс» Дэвис получит $ 186 млн за три года. По действующему контракту Дэвиса остаётся ещё два сезона, продление вступит в силу в 2025 году. Примечательно, что в среднем за сезон баскетболист будет получать $ 62 млн — это абсолютный рекорд в истории НБА.