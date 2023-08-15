Появилась фотография второй модели именных кроссовок Луки Дончича
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В сети появилась фотография второй модели именных кроссовок звёздного разыгрываюшего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
Фото: Sneaker Bar Detroit
Напомним, Дончич собирается выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.
В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
Ранее национальная команда Словении назвала окончательную заявку на чемпионат мира — 2023.
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