Появилась фотография второй модели именных кроссовок Луки Дончича

В сети появилась фотография второй модели именных кроссовок звёздного разыгрываюшего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

Фото: Sneaker Bar Detroit

Напомним, Дончич собирается выступить в составе сборной Словении на чемпионате мира 2023 года. Турнир пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Национальная команда Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.

В минувшем сезоне НБА Лука принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 8 передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.

Ранее национальная команда Словении назвала окончательную заявку на чемпионат мира — 2023.