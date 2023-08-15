В «Локомотиве» рассказали, когда Джордан Морган присоединится к команде

Ассистент главного тренера «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа высказался по поводу новичка команды Джордана Моргана.
«Я не сомневаюсь, что Джордан Морган усилит нас благодаря своему опыту и физическим данным. И пониманию баскетбола – он много играл за большие клубы, за сборную… С игровой этикой и профессионализмом у него тоже всё в порядке, так что он присоединится к «Локо» сразу же после того, как закончит оформлять российскую визу и прочие документы. Для нашего тренерского штаба будет большим удовольствием работать с этим отличным парнем», — приводит слова ассистента пресс-служба команды.
Ранее Джордан уже выступал в Единой лиге ВТБ: в сезоне-2020/2021 Джордан был игроком казанского УНИКСа. Кроме того, Морган выступал в чемпионатах Франции, Греции, Словении, и Турции. Последний клуб Моргана – турецкий «Коньяспор». В минувшем сезоне американо-словенский игрок в 21 матче в среднем набирал 17,8 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 2,1 передачи. Он является игроком национальной команды Словении, где выступает под руководством Александра Секулича.
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