Сборная Кабо-Верде собирает средства для поездки на чемпионат мира

Сборная Кабо-Верде отправилась в США для проведения сбора средств и многочисленных общественных мероприятий в надежде помочь команде в её первом в истории выступлении на чемпионате мира.
После тренировочных сборов в Италии и Испании сборная Кабо-Верде продолжает подготовку к предстоящему чемпионату мира, выполняя важную задачу — собрать достаточно средств для участия в турнире.
В воскресенье, 13 августа, команда встретилась с местной кабо-вердинской общиной в Бостоне, штат Массачусетс. После презентации их приветствовали музыкой и танцами.
В течение выходных Федерация баскетбола Кабо-Верде (FCBB) начала сбор средств. Жители штата Массачусетс и Кабо-Верде могут внести свой вклад в дело помощи команде в её первом в истории выступлении на чемпионате мира.
Команда будет находиться в США с 13 по 18 августа, где будет проведено множество общественных мероприятий. В штате Массачусетс проживает богатая кабо-вердинская община. Поэтому параллельно со сбором средств будет проведён мини-лагерь для детей из кабо-вердинских семей.
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