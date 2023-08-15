Иман Шамперт рассказал, почему игроки НБА не уважают Кевина Дюранта

Бывший чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Иман Шамперт объяснил, почему игроки лиги не уважают ныне звёздного лёгкого форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.
«Когда какой-то придурок начинает спрашивать: «А почему бы и тебе не сменить команду?» У вас вообще нет такого понятия, как «лояльность». Кей Ди эпохи «Суперсоникс» — это мелочь. Он просто выходил на паркет и без проблем мог набрать через тебя 50 очков. Вообще без базара. И нам это нравилось. Но когда ты меняешь команду, полагая, что это круто… Это как-то по-школьному. Именно так воспринимали переход Дюранта в «Голден Стэйт», — сказал Шамперт в эфире телеканала Entirely NBA.
Напомним, в «Финикс» Дюрант был обменян из «Бруклин Нетс» в феврале. В «Санз» Кевин в среднем за матч в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации набирал 27,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 4,7 передачи.
Дюрант, Янг и Холмгрен провели совместную тренировку:
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