Тренировка Клэя Томпсона, Кевина Лава и Кевина Портера-младшего. Видео

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав и разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер-младший провели совместную тренировку в преддверии очередного сезона НБА.
Тренировка Клэя Томпсона, Кевина Лава и Кевина Портера-младшего:
В завершившемся сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 играх, в которых в среднем набирал 21,9 очка, делал 4,1 подбора и 2,9 передачи.
«Голден Стэйт Уорриорз» завершил своё выступление на стадии полуфинала Западной конференции, проиграв серию «Лос-Анджелес Лейкерс».
Кевин Лав в предыдущем сезоне выступал за «Майами Хит» и вместе с командой дошёл до финала чемпионата, где уступил «Денвер Наггетс».
Кевину Портеру-младшему 23 года. Он выступает в лиге всего два года. Оба сезона игрок провёл за «Хьюстон Рокетс».
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