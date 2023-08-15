Тренировка Клэя Томпсона, Кевина Лава и Кевина Портера-младшего. Видео

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав и разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Кевин Портер-младший провели совместную тренировку в преддверии очередного сезона НБА.

Тренировка Клэя Томпсона, Кевина Лава и Кевина Портера-младшего:

В завершившемся сезоне НБА Томпсон принял участие в 69 играх, в которых в среднем набирал 21,9 очка, делал 4,1 подбора и 2,9 передачи.

«Голден Стэйт Уорриорз» завершил своё выступление на стадии полуфинала Западной конференции, проиграв серию «Лос-Анджелес Лейкерс».

Кевин Лав в предыдущем сезоне выступал за «Майами Хит» и вместе с командой дошёл до финала чемпионата, где уступил «Денвер Наггетс».

Кевину Портеру-младшему 23 года. Он выступает в лиге всего два года. Оба сезона игрок провёл за «Хьюстон Рокетс».