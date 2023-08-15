«Автодор» подписал контракт с пуэрториканским защитником

«Автодор» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с пуэрториканским защитником Кайлом Виналесом.

Сезон-2022/2023 Виналес начинал во французском «Нанси», а продолжил в польской «Легии». В чемпионате Польши он набирал 18,3 очка (40,1% — трёхочковые), 6,0 передачи и 2,5 подбора в среднем за 31,2 минуты на площадке. 8 апреля в матче с «Гливице» Кайл набрал 49 очков. Летом Виналес защищал цвета «Индиос де Маягуэс» в чемпионате Пуэрто-Рико со средними показателями в 21,0 очка (46,5% — трёхочковые), 4,7 передачи и 3,1 подбора.

Ранее Виналес играл в Адриатической лиге («СК Дерби»), Еврокубке и чемпионате Литвы («Лиеткабелис»), Единой лиге ВТБ («Калев»). Выступая за «Калев» в сезоне-2019/2020, неоднократно попадал в символическую пятёрку тура Единой лиги ВТБ и пробился на Матч всех звёзд. 2 февраля 2020 года Виналес привёл клуб из Эстонии к сенсационной выездной победе над «Зенитом», набрав в этой встрече 29 очков при 3/7 из-за дуги.