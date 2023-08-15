Ронни 2К высказался по поводу рейтинга Леброна Джеймса в NBA 2K23

Промоутер баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К высказался по поводу рейтинга Леброна Джеймса в игре NBA 2K23.

Напомним, звёздный форвард Лос-Анджелес Лейкерс получил общий рейтинг 96.

«Он играет последовательно в течение 20 лет, у него было очень мало травм, по крайней мере, длительных, поэтому его рейтинг трудно изменить, потому что вы как бы знаете, кто он такой. Мы ожидаем, что он будет таким же, каким был в 21-м году.

Ему будет трудно подскочить в рейтинге или опуститься намного ниже, потому что это все еще Леброн Джеймс», — приводит слова Ронни Clutch Points.

38-летний Леброн Джеймс завоевал чемпионский титул с «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2020 году. 7 февраля 2023 года звёздный форвард побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по набранным очкам за карьеру. До этого достижение Джаббара (38 387 очков) оставалось непревзойдённым почти 40 лет. В данный момент Леброн готовится к старту своего 21-го сезона в НБА.