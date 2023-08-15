«Его талант стоит того, а его стабильность — нет». Эй Смит — о рекордном контракте Дэвиса

Баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу нового контракта звёздного бигмена Энтони Дэвиса с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Послушайте, я люблю Энтони Дэвиса. Я разговаривал с его папой во время плей-офф. Знаю, что он был немного чувствителен к тому, что я говорил. Я люблю Дэвиса как человека, люблю его как игрока. Но $ 62 млн? 62 миллиона долларов? Его талант стоит того, а его стабильность — нет.
В один день он проявит себя, а в другой — нет. В первой игре он забросит 40, во второй — 11. Я бы предпочёл, чтобы игрок набирал в среднем 28–30 очков, а не так, чтобы каждый вечер был как на американских горках», — приводит слова Эй Смита Clutch Points.
По новому соглашению с «Лейкерс» Дэвис получит $ 186 млн за три года. По действующему контракту Дэвиса остаётся ещё два сезона, продление вступит в силу в 2025 году. Примечательно, что в среднем за сезон баскетболист будет получать $ 62 млн — это абсолютный рекорд в истории НБА.
Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг:
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