Бывший тренер Хардена: Джеймс мог бы уладить ситуацию с Мори, но он просто не хочет

Аналитик НБА, член Зала славы и бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» Кевин Макхэйл поделился своим мнением о разыгрывающем «Филадельфии Сиксерс» Джеймсе Хардене после того, как стало известно о его конфликте с президентом команды по баскетбольным операциям Дэрилом Мори.

«Джеймс мог бы уладить эту ситуацию, но он просто не хочет», — приводит слова Макхейла Clutch Points.

Харден в прошлом сезоне принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.

Ранее Джеймс Харден назвал Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает. Также сегодня, 15 августа, стало известно, что «Филадельфия» не делала Хардену никакого предложения в текущее межсезонье.