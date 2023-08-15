Опубликовано расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ

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Единая лига ВТБ опубликовала расписание Суперкубка, который состоится с 21 по 24 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Расписание Суперкубка Единой лиги ВТБ:

21 сентября.

МБА — «Фенербахче». 17:00

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА. 20:00

22 сентября.

УНИКС — «Пари НН». 17:00

«Зенит» — «Бешикташ». 20:00

23 сентября.

Матч за 5-8 места. 11:00

Матч за 5-8 места. 14:00

Полуфинал. 17:00

Полуфинал. 20:00

24 сентября.

Матч за 7-е место. 11:00

Матч за 5-е место. 14:00

Матч за 3-е место. 17:00

Финал. 20:00

В прошлом году, напомним, в турнире играли две команды из Сербии: «Партизан» и «Мега». «Мега» заняла последнее, шестое место, уступив «Локомотиву-Кубань», а «Партизан» стал четвёртым, в матче за бронзу проиграв казанскому УНИКСу.

Победителем стал санкт-петербургский «Зенит», который со счётом 71:70 в финале одолел ЦСКА.