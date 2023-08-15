Дончич назвал три аспекта, которые должна улучшить Словения для победы на ЧМ
Поделиться
Лидер сборной Словении Лука Дончич рассказал о трёх аспектах, в которых должна преуспеть его команда, чтобы показать наилучший результат на чемпионате мира по баскетболу.
По мнению Дончича, Словения должна улучшить свою защиту, подборы и концентрацию, если она хочет победить в турнире.
«Это те области, над которыми нам нужно работать. Я вижу здесь возможность для прогресса. Каждый должен закрывать своего игрока. Мы должны больше использовать свои руки. Хорошо ещё, что в Японии у нас будет достаточно времени для тренировок. В последний период нам этого не хватало. Поэтому я верю, что мы добьёмся прогресса. Повторюсь, нам нужно работать над защитой, подборами и концентрацией», — приводит слова Дончича Sports Illustrated.
Комментарии
- 15 августа 2023
-
16:40
-
16:26
-
16:20
-
15:35
-
15:26
-
15:17
-
14:51
-
14:24
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
11:51
-
11:34
-
11:11
-
10:57
-
10:42
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
08:01
-
07:46
-
07:39
-
07:01
-
01:02
- 14 августа 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:07
-
22:04
-
20:58
-
20:31
-
20:15
-
19:15
Партнерский контент