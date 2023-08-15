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Дончич назвал три аспекта, которые должна улучшить Словения для победы на ЧМ

Дончич назвал три аспекта, которые должна улучшить Словения для победы на ЧМ
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Лидер сборной Словении Лука Дончич рассказал о трёх аспектах, в которых должна преуспеть его команда, чтобы показать наилучший результат на чемпионате мира по баскетболу.

По мнению Дончича, Словения должна улучшить свою защиту, подборы и концентрацию, если она хочет победить в турнире.

«Это те области, над которыми нам нужно работать. Я вижу здесь возможность для прогресса. Каждый должен закрывать своего игрока. Мы должны больше использовать свои руки. Хорошо ещё, что в Японии у нас будет достаточно времени для тренировок. В последний период нам этого не хватало. Поэтому я верю, что мы добьёмся прогресса. Повторюсь, нам нужно работать над защитой, подборами и концентрацией», — приводит слова Дончича Sports Illustrated.

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