Вице-президент ЦСКА Фураева: мы ищем ещё одного атакующего защитника

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева заявила, что для полного укомплектования состава на предстоящий сезон команде нужен ещё один атакующий защитник.
«Насколько команда укомплектована на предстоящий сезон? О процентном соотношении говорить не буду, но мы ищем ещё одного игрока — атакующего защитника. Тем не менее для начала решили посмотреть на команду, когда она соберётся вместе, чтобы понять что к чему. Всё‑таки в составе много новых игроков. Потому что представлять себе — это одно, а увидеть в живую — совершенно другое. И после этого уже предстоит сформировать себе окончательное задание по этому последнему игроку, по его качествам», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».
Ранее сегодня стало известно, что на старте Суперкубка Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань» 21 сентября.
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