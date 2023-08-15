«Уралмаш» просматривает форварда Максима Прощенко из Суперлиги

Тяжёлый форвард Максим Прощенко находится на просмотре в «Уралмаше», сообщает телеграм-канал «Перехват».

По информации источника, Прощенко тренируется вместе с новичком Единой лиги ВТБ уже несколько дней, но пока что это просмотр — «Уралмаш» ещё не предложил игроку контракт. Также сообщается, что клуб из Екатеринбурга рассматривает варианты с подписанием ещё нескольких российских игроков.

В минувшем сезоне Прощенко представлял цвета «Барнаула». Форвард отыграл 28 матчей в Суперлиге и Кубке России, 25 раз появившись на площадке в стартовой пятёрке. Его средняя статистика: 27 минут, 8,1 очка, 4,2 подбора.

Ранее американский центровой Чад Браун высказался по поводу своего перехода в екатеринбургский клуб.