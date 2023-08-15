Источник: УНИКС договорился о выкупе центрового «Виртуса» Исмаэля Бако

Казанский УНИКС завершает сделку по переходу бельгийского центрового итальянского «Виртуса» Исмаэля Бако. Об этом сообщает журналист Орацио Франческо Кауки на своей странице в «Твиттере».

«Согласно источникам, представители УНИКСа завершают сделку по переходу бельгийского бигмена Исмаэля Бако. У Бако оставался ещё один год по контракту с «Виртусом», но УНИКС договорился о сумме выкупа, чтобы завершить переговоры», — написал Кауки.

Минувший сезон Бако провёл в итальянском «Виртусе», где в чемпионате страны в среднем набирал 4,6 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 0,7 передачи. Также 27-летний бельгийский центровой является чемпионом Франции в составе АСВЕЛа.

Напомним, в минувшем сезоне УНИКС стал чемпионом Единой лиги ВТБ.