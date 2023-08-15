Инсайдер: «Клипперс» остаются предпочтительным вариантом для Джеймса Хардена

Инсайдер Bally Sports Брэндон Робинсон сообщил, что звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден по-прежнему нацелен сменить команду и его приоритетным вариантом является «Лос-Анджелес Клипперс».
«Лос-Анджелес Клипперс» по-прежнему остаётся предпочтительным вариантом для Джеймса Хардена. Высокопоставленный представитель «Клипперс» сообщил, что игрок подходит команде», — написал Робинсон на своей странице в «Твиттере».
Харден в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 21 очко, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,7 результативной передачи.
Ранее Джеймс Харден назвал президента «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
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