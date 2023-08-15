Лукич — о летнем сборе: мы готовим молодой состав к возвращению на международную арену

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвёл итоги летнего сбора команды, в рамках которого были одержаны две победы над Ираном в товарищеских матчах.

«Так же, как и мы, сборная Ирана преследовала в Перми свои цели. Не стоит забывать, что эта команда готовится к Кубку мира. В ротации игроков тренер пробовал новые опции, которые хочет играть на мировом турнире, реализовывал свои специальные разработки в подготовке к Кубку. В связи с этим мы тоже не теряли время. Иран был интересен для нас как соперник, о котором мы знаем минимум информации — можно было увидеть, насколько быстро наши игроки могут читать его, переключаться и принимать правильные решения без достаточной тактической подготовки. Это было для меня одним из самых важных моментов.

В июне говорил, что проведу изменения в составе? Правильнее говорить о ротации внутри состава, а не о коррекции, коррекция касалась лишь одного игрока — Андрея Мартюка. В целом мне не хотелось бы выделять отдельные фамилии и говорить о них вне контекста всего коллектива. Наша сборная — команда молодых игроков, внутри которой мы максимально использовали возможность ротации. Так мы можем понять дальнейшие направления нашей тренировочной работы, и это самое главное. В каком клубе выступает тот или иной игрок, совершенно неважно. Сборная — это место, куда игроки приходят и где всегда отдают свой максимум.

Кого не хватало? Есть объективные причины того, почему кто-то не присутствовал на сборах. Так, группа игроков не смогла прибыть на часть сборов в Пермь по состоянию здоровья, из-за травмы. Мы смотрели тех, кто присутствовал. Разговоров о том, кого не хватало, не было: те, кто приехал, выкладывались по полной, и я как тренер анализировал их игру.

Задачи были такими же, как и на предыдущих сборах — поскольку мы работаем с молодым коллективом, важно было просмотреть всех игроков, посмотреть их реакции. У нас были разные соперники в товарищеских матчах: игра Ирана очень отличается от игры Беларуси. Так или иначе, на сборах мы продолжаем идти по намеченной дороге — подготовке к будущему, к моменту, когда российский баскетбол вернётся на мировую арену. Молодой состав готовится к этому и, я надеюсь, наш баскетбол ждут новые большие успехи.

Укрепилось ли моё мнение об отдельных игроках? По каждому игроку было составлено мнение, и в этот раз оно сформировалось более чётко и ясно; я уже представляю, от кого и что ожидать. Есть и те, кто удивил. Но на данный момент называть фамилии очень рано и никому не нужно. Мы общаемся на этот счёт с игроками внутри команды, они всё слышат, и это пока остаётся между нами», — приводит слова Лукича сайт Российской федерации баскетбола.