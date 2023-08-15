Зоран Лукич: постараемся в феврале организовать ещё один сбор
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что планирует провести ещё один тренировочный сбор национальной команды в феврале следующего года.
«С молодыми игроками работать можно до бесконечности. То, что для нас было важно на этих и предыдущих сборах, конечно, мы выполнили и обрели много важной для нас информации.
Присматриваем ли кого-то из новых игроков на будущий сбор? Мы смотрим всех игроков, следим за всеми игроками, обмениваемся информацией и впечатлениями. У каждого из тренерского штаба есть свои мысли на этот счёт. Что касается новых сборов — мы постараемся организовать их в феврале, в период проведения Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ», — приводит слова Лукича сайт Российской федерации баскетбола.
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