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Зоран Лукич: постараемся в феврале организовать ещё один сбор

Зоран Лукич: постараемся в феврале организовать ещё один сбор
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич сообщил, что планирует провести ещё один тренировочный сбор национальной команды в феврале следующего года.

«С молодыми игроками работать можно до бесконечности. То, что для нас было важно на этих и предыдущих сборах, конечно, мы выполнили и обрели много важной для нас информации.

Присматриваем ли кого-то из новых игроков на будущий сбор? Мы смотрим всех игроков, следим за всеми игроками, обмениваемся информацией и впечатлениями. У каждого из тренерского штаба есть свои мысли на этот счёт. Что касается новых сборов — мы постараемся организовать их в феврале, в период проведения Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ», — приводит слова Лукича сайт Российской федерации баскетбола.

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