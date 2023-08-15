Basket News: Кристапс Порзингис пропустит чемпионат мира

Центровой Кристапс Порзингис не поможет сборной Латвии на предстоящем чемпионате мира — 2023 из-за травмы ноги, сообщает Basket News.

По информации источника, игрок не успевает полностью восстановиться от повреждения до старта мирового первенства. Ожидается, что латвийская федерация баскетбола официально объявит об этом в среду, 16 августа.

Ранее Порзингис пропустил все товарищеские матчи сборной Латвии в рамках подготовки к чемпионату мира.

Чемпионат мира 2023 года пройдёт в Индонезии, Японии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года. На предварительном этапе сборная Латвии попала в группу с командами Канады, Ливана и Франции. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап турнира.