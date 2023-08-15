Энес Кантер: отныне вы можете звать меня Эниша Фридом. Эй, вы берёте меня в женскую НБА?
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Энес Кантер опубликовал шуточный пост на тему трансгендеров в женском спорте.
Баскетболист поделился на своей странице в социальной сети данной фотографией.
Фото: Из личного архива
«Я идентифицирую себя как женщина! Ха-ха! Отныне вы можете звать меня Эниша Фридом. Я биологический мужчина ростом 213 сантиметров и весом 122 килограмма, который хочет соревноваться в женских видах спорта.
Эй, вы берёте меня в женскую НБА?» — подписал фото Кантер.
Напомним, Кантер пребывает в статусе свободного агента с февраля 2022 года, когда «Бостон Селтикс» обменял его в «Хьюстон Рокетс», который сразу отчислил его.
Ранее Кантер резко высказался на тему трансгендеров в женском спорте.
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