Центровой сборной Латвии Кристапс Порзингис подтвердил, что не сыграет на чемпионате мира

Центровой «Бостон Селтикс» и сборной Латвии Кристапс Порзингис подтвердил, что пропустит чемпионат мира — 2023.

«Сложно об этом говорить, так как я чувствую большую ответственность перед собой и болельщиками сборной Латвии, но принято решение, что я не сыграю на чемпионате мира.

После нескольких недель восстановления и повторного обследования травма стопы по-прежнему мешает мне выйти на площадку в полной готовности. Это решение было принято совместно с медицинским персоналом и тренерским штабом национальной команды, а также моей командой — «Бостон Селтикс». Мы пришли к выводу, что сейчас необходимо продолжать процесс восстановления.

Такое решение принять непросто, но я обещаю, что буду рядом и буду поддерживать команду, насколько смогу. Латвия — наш дом!» — написал Порзингис на своей странице в «Твиттере».