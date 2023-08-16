Овечкин включил Кириленко в свою версию сборной НБА всех времён

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал собственную символическую сборную Национальной баскетбольной ассоциации всех времён, включив в неё президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

«Андрей Кириленко, Майкл Джордан, Коби Брайант, Стефен Карри и Шакил О’Нил», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Андрей Кириленко, выступавший на позициях лёгкого и тяжёлого форварда, в период карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации играл за такие клубы, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».

В 2004 году Кириленко принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

Ранее Кириленко высказался о главном тренере сборной России Зоране Лукиче, а также поделился планами работы на ближайшие годы.