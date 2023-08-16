Овечкин включил Кириленко в свою версию сборной НБА всех времён
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал собственную символическую сборную Национальной баскетбольной ассоциации всех времён, включив в неё президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.
«Андрей Кириленко, Майкл Джордан, Коби Брайант, Стефен Карри и Шакил О’Нил», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Андрей Кириленко, выступавший на позициях лёгкого и тяжёлого форварда, в период карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации играл за такие клубы, как «Юта Джаз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс».
В 2004 году Кириленко принимал участие в Матче всех звёзд НБА.
Ранее Кириленко высказался о главном тренере сборной России Зоране Лукиче, а также поделился планами работы на ближайшие годы.
Комментарии
- 16 августа 2023
-
01:05
-
00:24
-
00:04
- 15 августа 2023
-
23:24
-
22:54
-
22:26
-
21:20
-
20:35
-
20:27
-
19:24
-
18:53
-
18:21
-
17:38
-
17:26
-
16:40
-
16:26
-
16:20
-
15:35
-
15:26
-
15:17
-
14:51
-
14:24
-
14:00
-
13:40
-
13:17
-
12:54
-
12:45
-
12:40
-
11:51
-
11:34
-
11:11
-
10:57
-
10:42
-
09:57
-
09:47
Партнерский контент