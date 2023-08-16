Стивен Эй Смит: у меня больше нет никакого конфликта с Кайри Ирвингом

Именитый телеведущий ESPN Стивен Эй Смит рассказал о том, что уладил конфликт со звёздным разыгрывающим «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом и его отцом.
«У нас с его отцом всё хорошо. Дело было лишь в том, что отец Ирвинга стал присылать мне сообщения, которые мне не очень понравились — в защиту Ирвингу. Мы были на арене «Лейкерс», Кайри подошёл ко мне, потрепал по спине и спросил: «Ты будешь таким же вживую?». Я ответил: «Я стою здесь, не так ли?» Тогда он сказал: «Вообще я подошёл не по поводу себя». Он был прав, дело было в моих вопросах с его отцом.
Обидно то, что со мной такое происходит в 55. Отцу Ирвинга примерно столько же лет. Воспитывать нас должен был младший сын. Так поступают мужчины, Кайри Ирвинг был прав, и я позвонил его отцу, мы встретились лицом к лицу, и не было никаких проблем. В итоге я сказал ему: «Я всё равно буду судить о вашем сыне по тому, что я вижу. Если вам покажется, что моё мнение будет основано на личной неприязни — это моя ошибка», — рассказал Смит на Podcast P с Полом Джорджем.
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